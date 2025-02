Internews24.com - Allenamento Inter, Dimarco ancora fuori: Inzaghi ritrova un attaccante e per la Fiorentina prova questa formazione

di Redazione, maune per laspecifica, un’altra seduta è andata in scena in previsione della gara di domani alle 20e45 contro la. Una sfida cruciale per, che già nell’ultima conferenza stampa (proprio dopo aver affrontato i viola, ma nel recupero della partita precedentementerotta) aveva dichiarato: «Lunedì abbiamo l’occasione di rifarci nel nostro stadio. La sconfitta è meritata e ci deve far riflettere: domani analizzeremo, non siamo stati noi». Bene, come riportato dall’esperto Pasquale Guarro sul suo profilo X, arriverebbero molto novità dall’odierno.non si è allenato, mentre Correa sembrerebbe parzialmente in gruppo (da capire quindi se entrambi riusciranno proprio allo scadere a recuperare per il match coi gigliati o se al contrario li vedremo solo con la Juventus la prossima settimana).