Serieanews.com - Allegri, che smacco per Thiago Motta: la stoccata lo prende in pieno

Massimilianoè andato via dalla Juventus un anno fa ma il suo fantasma aleggia ancora sulla testa del nuovo allenatore., cheper: laloin(foto: Ansa) – serieanews.comCerte storie si scrivono da sole. Ti giri un attimo, pensi che sia finita lì, e invece arriva sempre quel colpo finale che chiude il cerchio.L’addio di Nicolò Fagioli alla Juventus sembrava un capitolo già chiuso, e invece, nella conferenza stampa di presentazione con la maglia della Fiorentina, è arrivata l’ennesima.Il centrocampista ha raccontato il suo percorso verso Firenze e pur non nominando mai il suo vecchio allenatore si è capito che il pensiero corresse sempre a lui, col quale – è storia nota – pare non corresse esattamente buon sangue.