Lanazione.it - All’asta i gioielli della città. Ecco Terme e Panteraie. Il valore del patrimonio

Montecatini (Pistoia), 9 febbraio 2025 – Leproseguono la vendita dei beni immobili, strategici e non, per far fronte agli impegni del concordato preventivo in continuità e ripartire nel modo migliore. Il 25 febbraio, infatti, alle 11, negli uffici del notaio Vincenzo Gunnella, in via Masaccio 187 a Firenze, avrà luogo la vendita con offerta irrevocabile e eventuale gara dei beni immobili dello storico locale, in piena attività sotto gli attuali gestori, ePalazzina presidenziale delle, nota anche come Palazzina Fideuram. I due complessi, anche se non sono inseriti nei beni strategici dell’azienda hanno unimportante per la storia di Montecatini. L’offerta base prevista per le, locale dove si sono esibiti artisti del calibro di Domenico Modugno e Rocky Roberts, è di quattro milioni e 264mila euro, mentre per la Palazzina presidenziale, in viale Diaz, è di un milione e 208mila euro.