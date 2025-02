Quotidiano.net - Alghero, muore a otto anni dopo un intervento alle tonsille. Aperta inchiesta

, 9 febbraio 2025 – Una bambina di 8è morta all'ospedale civile diin seguitocomplicazioni sorteavere subito un. La piccola, originaria di Villanova Monteleone, era stata operata giovedì nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale, gestito dalla Asl d Sassari. L'operazione sarebbe andata bene, ma ieri le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, pare per un'emorragia. Tuttavia i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle vita. La Procura di Sassari ha avviato un'per stabilire le cause della morte e le eventuali responsabilità.