Ilgiorno.it - Alessandra Celentano a Sanremo 2025: la (temuta) maestra di danza di Amici ospite fissa del Dopofestival

Milano, 9 febbraio, la“di ferro” dellaclassica addi Maria De Filippi sbarca a, precisamente al ''. La– una delle colonne portanti del talent show Mediaset– saràdi Alessandro Cattelan e da martedì 11 febbraio si unirà al gruppo di opinionisti, giornalisti e cantanti, per commentare le performance dell'Ariston. A rivelare la notizia è stata Maria De Filippi durante la puntata di oggi del talent '', in onda su Canale5. Provocata con domande sui suoi futuri giudizi sui cantanti in gara, laha replicato: "Io vado a mio gusto, in fondo vengo da una famiglia di artisti abbastanza riconosciuti, mi sembra. E poi il gusto artistico è personale e non si discute". E in un simpatico scambio con Emanuel Lo, maestro didi '' e compagno di Giorgia (in gara al Festival), ha poi aggiunto: "Sono fan di sua moglie, non di lui".