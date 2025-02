Metropolitanmagazine.it - Alcaraz batte De Minaur a Rotterdam e vince il primo titolo del suo 2025

conquista ildella stagione all’Atp 500 olandese:in finale Alex Decon il risultato di 6-4 3-6 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Con il cerotto rosa per la grande occasione, per un influenza da smaltire e forse anche per una piccola dose di scaramanzia, il campione Slam mette in bacheca il trofeo numero 17 della carriera, il sesto sul cemento ma solo ilsull’indoor. Contro l’australiano ha faticato, come con Hurkacz e Van de Zandschulp in questa settimana. Un grandeset, un passaggio a vuoto lungo quasi un parziale e poi il momento decisivo. Il numero tre del mondo,spagnolo are a, ha alzato il livello e come sempre ha vinto i punti più importanti, quelli che gli hanno consegnato iltrofeo dell’anno.Nelset fa tutto: break a 0 al 3° gioco, contro-break subito a 0 all’8° e nuovo break (questa volta a 15) per andare a servire e chiudere la frazione 6-4 in 35?.