Bergamonews.it - Albino parla Esperanto: la lingua che unisce il mondo

Il 2025 si apre con una serie di iniziative culturali di grande rilievo per la provincia di Bergamo, tra queste l’inaugurazione del corso dipresso la biblioteca comunale di.Questo nuovo progetto, chiamato “Corso in Valle” nasce dal desiderio del Gruppo Esperantista di Bergamo, associazione fondata nel 1970 e attiva dal 1980, di diffondere lae di rafforzare la propria presenza nelle tre principali valli bergamasche.Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di, il corso ha preso il via il 13 Gennaio, accogliendo la partecipazione di tre donne entusiaste di apprendere questauniversale. Il progetto proseguirà con una serie di incontri che si terranno il lunedì dalle 17 alle 18.30 sotto la supervisione del professor Gianni Del Pizzo, esperto di