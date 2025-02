Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Binario l’esodo giuliano

Un documentario e un dibattito pubblico per celebrare, anche a Cotignola, il Giorno del Ricordo. Oggi, alle 17 aldi viale Vassura 20, è in programma la proiezione del documentario ’Italiani per scelta: sette storie istriane’ del giornalista, autore e regista cotignolese Nevio Casadio, prodotto da Rai 3 in collaborazione con LaDamaSognatrice produzioni audiovisive in HD. Oltre all’autore, interverranno Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, e Ivano Artioli, professore di diritto costituzionale, nonché ex presidente dell’Anpi provinciale di Ravenna. L’ingresso è libero e gratuito.