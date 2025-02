Ilgiorno.it - Al Tambourine ritmi hawaiani e contest di artisti hip hop

Le sonorità hawaiane dell’ukulele, il rap e l’hip hop, ma anche le canzoni degli anni Duemila tutte da cantare e ballare in compagnia, in una serata dedicata a rievocare musica e icone dell’ultimo ventennio. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana deldi Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca accenderà le sue luci mercoledì alle 21.30 per un “Laboratorio integrato di ukulele”, rivolto in particolare ai più giovani, per avvicinare e conoscere questo strumento che dalle isole Hawaii sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Ingresso gratuito con tessera Arci. Tutt’altre atmosfere venerdì sera con l’evento “Show me”, unin cui si sfideranno diversihip hop, mostrando le loro abilità rappando su due beat inediti ciascuno. Ospite speciale il rapper Kiave.