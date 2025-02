Lanazione.it - Al Politeama tutti pazzi per i Beatles

Alstasera alle 20.30 il gruppoStory (foto) presenta The Fabulous Tribute è un live show multimediale che ripercorre l’intera storia deidal ’62 al ’70, partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania, fino ai grandi capolavori in studio: due ore intense di musica e ricordi, con oltre quaranta indimenticabili canzoni da ascoltare, come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude e tante altre. Biglietti da 27 euro ancora disponibili su Ticketone. Al Teatro Magnolfi alle 16.30 ultima replica di Come se niente fosse, un monologo comico dell’autore e attore Davide Grillo, un lavoro sul rapporto tra il precariato, la mancanza di senso e la fine delle cose, sul continuo senso di inadeguatezza e un certo tipo di smarrimento della generazione nata tra gli anni Ottanta e Novanta.