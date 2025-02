Lanazione.it - Al Dialma il progetto Olympus Kids. La singolare storia di Demetra

Il, conferenza-spettacolo multidisciplinare e interattiva destinata esclusivamente ai piccoli (vietato l’ingresso agli adulti!) arriva per la prima volta alla Spezia. La pluripremiata compagnia spagnola Agrupación Señor Serrano, Leone d’Argento per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia, lo presenta oggi alle 17 e domani alle 10 alRuggiero. In scena la meravigliosa Beatrice Baruffini narra ladiattraverso video proiezioni live della ricostruzione plastica del mito, interrogando il giovane pubblico con domande semplici solo in apparenza, con rara naturalezza e capacità di empatia con il pubblico più giovane. Uno spettacolo da non perdere, intelligente e pieno di invenzioni. I piccoli spettatori tornano dunque protagonisti per un secondo imperdibile appuntamento della rassegna Piccoli Impavidi/Fuori Luogo, curata artisticamente da Francesca Lateana.