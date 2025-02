Ahia questa fa malissimo Marco Liorni nota ufficiale sul conduttore | adesso sono dolori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Com’è andata la gara degli ascolti tv di sabato 8 febbraio? Lo scopriamo insieme con i dati chestati appena resi pubblici. Ovviamente con la fine di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha dato del filo da torcere a C’è Posta per Te e Maria De Filippi – battendola spesso –la Rai presenta “Ora o mai più” con. Il programma punta a far riscoprire artisti che in passato hanno avuto successo.Nella quinta puntata a trionfare è stato Pierdavide Carone, ex allievo di Amici, seguito da Valerio Scanu. Quest’ultimo nei precedenti appuntamenti ha avuto momenti di scontro duri con Donatella Rettore che l’ha invitato ad abbassare la cresta. Sempre la cantautrice di Castelfranco Veneto ha ‘bocciato’ il vincitore della serata affermando “Non ha lo spessore di De Gregori“. E grazie, verrebbe da aggiungere.