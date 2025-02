Lortica.it - Agricoltura, la grande dimenticata

Dalla fine di gennaio è ripartita la mobilitazione degli agricoltori per chiedere interventi concreti contro la crisi che sta colpendo il settore primario.Il Partito Democratico di Arezzo, in linea con le posizioni assunte anche dai sindaci di centrosinistra del territorio, ritiene che queste richieste debbano trovare ascolto.Gli agricoltori svolgono da sempre un ruolo fondamentale nella difesa dell’ambiente, nella tutela della biodiversità, nella produzione di cibo di qualità, nella conservazione del paesaggio che ha contribuito a rendere la Toscana un’ambita meta turistica.Oggi l’vive una condizione difficile dovuta ai cambiamenti climatici, a contingenze drammatiche sul piano geopolitico come la guerra in Ucraina, all’aumento dei costi, alla speculazione finanziaria sui prodotti agricoli e alla globalizzazione dei mercati.