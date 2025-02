Tvzap.it - “Affari tuoi”, pubblico scatenato per il disastro di Lucia

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,per ildi. Stefano De Martino ogni sera subito dopo il tg conduce: 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Nel corso della puntata di sabato 8 Febbraio 2025, a sfidare la sorte è stata Chiara, in rappresentanza del Lazio. ( dopo le foto)Leggi anche: Clamoroso ad “”: chi vogliono affiancare a De MartinoLeggi anche: “”, il caso di Giovanni e della fidanzata è al centro delle polemiche: cosa dice il regolamentoLeggi anche: “”, Giovanni e la fidanzata finiscono a “Striscia la notizia”: il casoLeggi anche: De Martino, nuovo programma al posto di “”: la bomba in Rai“”,per ildiIeri sera 8 Febbraio 2025 la nuova protagonista diè stata Chiara, in rappresentanza del Lazio.