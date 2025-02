Zonawrestling.net - AEW: Scarsa vendita di biglietti o strategia? Il giallo di Grand Slam: Australia

AEWè a pochi giorni di distanza, ma la controversia intorno all’evento ha appena preso una nuova svolta. Dopo settimane di smentite sul fatto che lo show fosse mai stato pianificato come un PPV, sono emerse prove che dimostrano il contrario, direttamente dai canali social ufficiali di AEW.Un post ora modificato dall’account ufficiale X di AEW inizialmente promuovevacome un evento in pay-per-view. Il testo originale diceva: “Mancano solo 7 giorni a #AEWin PPV al Brisbane Entertainment Centre! Non perdere il primo show di AEW in! Subito dopo l’NBA All Star Saturday Night COAST TO COAST!”Wasn’t planned for a pay-per-view they said pic.twitter.com/i0OHaDDT1k— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) February 9, 2025 Poco dopo, il post è stato modificato in silenzio per rimuovere qualsiasi riferimento acome PPV.