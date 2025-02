Zonawrestling.net - AEW: Ricochet provoca Bun B e scatena il caos nel backstage di Collision

Leggi su Zonawrestling.net

Le tensioni sono esplose nell’episodio di AEWdell’8 febbraio, quandoha mancato di rispetto alla leggenda del rap Bun B e ai suoi famosi Trill Burgers, portando a un acceso scontro nel.Bun B era nel bel mezzo di un’intervista con Lexi Nair quandoè piombato sulla scena e ha afferrato uno dei Trill Burgers. Invece di mostrare rispetto, ne ha dato un morso e lo ha subito disprezzato: “Questa roba è spazzatura,” ha detto, lasciando intendere chiaramente di non essere impressionato.La situazione è degenerata rapidamente quandoha aggredito l’uomo che stava servendo gli hamburger, senza alcuna esitazione. Bun B non era disposto a lasciar correre e si è messo in mezzo per fermareprima che le cose peggiorassero ulteriormente.