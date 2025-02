Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné difenderà il titolo TBS contro Harley Cameron a Grand Slam: Australia

si sfideranno ufficialmente per l’AEW TBS Championship nel prossimo AEW.Durante l’episodio di AEW Collision della scorsa notte,ha interrotto la performance dal vivo di “Money Train” di, costringendola a cambiare brano e a esibirsi con “Feel the Wrath“, prima di essere nuovamente interrotta da.It's time to Ride the MONEY TRAIN with HALFTIME!Watch #AEWCollision LIVE on @tntdrama & @SportsOnMax@pic.twitter.com/7RRfmahGUW— All Elite Wrestling (@AEW) February 9, 2025 The CEOhas NO time for theHalftime Show.Watch #AEWCollision LIVE on @tntdrama & @SportsOnMax@Varnado @pic.twitter.com/s3ZY6dZX50— All Elite Wrestling (@AEW) February 9, 2025ha poi dichiarato chenon era altro che una perdente che non meritava un’opportunità titolata.