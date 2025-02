Juventusnews24.com - Adzic Juve, show a Biella con la Juventus Next Gen! Assist e super gol su punizione: il montenegrino brilla. Com’è andata la sua partita

Adzic Juve con la Juventus Next Gen. 60 minuti di grandissimo spessore per il gioiello, fondamentali per mettere un po' di minutaggio nelle gambe. Assist e gol a parte, il classe 2006 è stato coinvolto tanto nelle azioni dei bianconeri. Ordine e pulizia nelle giocate, sempre di grande qualità. Fisicamente è stato dominante tra le linee e con un passo diverso. Ad impreziosire la sua prestazione c'è l'assist pregevole per Guerra e la pennellata su punizione. Adzic manda segnali anche a Thiago Motta.