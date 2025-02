Ilgiorno.it - Adidas, il bonus affitto tra i benefit: “Sostegno per attirare i giovani”

Mantova – Il posto di lavoro c’è, la casa no. Succede dappertutto, in particolare nelle città maggiormente attrattive. Come sta diventando Mantova. Proprio qui si tenta di dare le prime parziali risposte e un esempio viene dal grande polo logistico realizzato dalla Kuehne+Nagel per. Centinaia di operatori, per lo piùe provenienti da fuori, sono stati assunti per farlo funzionare. Ora, grazie a un accordo tra l’azienda e il Comune, i nuovi arrivati potranno contare su un contributo di 100 euro al mese per l’. L’accordo viene sottoscritto in questi giorni e avrà la durata di un anno. Per ottenerlo servirà trasferire la residenza nel Comune di Mantova, facendo domanda entro tre mesi dall’assunzione. Il contributo verrà erogato come una sorta di, una voce del welfare aziendale.