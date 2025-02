Juventusnews24.com - Adeyemi Juventus, quella rivale non molla l’esterno! Puntano ad anticipare i bianconeri e le altre concorrenti: la situazione

di RedazioneNews24, unanontedesco in uscita dal Borussia Dortmund.ora adleNiccolò Ceccarini parla anche di Karimnel suo editoriale per Tmw. Sul giocatore, obiettivo del calciomercato, c'è sempre forte la concorrenza del Napoli.– «Anche il Napoli si muoverà con decisione per sostituire Kvara. Il Napoli non ha certoto l'idea primaria. Garnacho tornerà d'attualità e questa eventuale operazione dipenderà molto dalla richiesta dello United. In lista rimane ovviamente anche. Con il Borussia c'era già l'accordo ma poi il giocatore ha preferito rimanere in Bundesliga fino a giugno».