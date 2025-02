Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex sindaco Francioni. Lo piange tutto il Montefeltro

Cordoglio a Carpegna e nelper la scomparsa dell’exAngelo, deceduto l’altro ieri all’età di 76 anni all’ospedale di Ancona dove era ricoverato da qualche giorno. Dopo aver svolto le funzioni di vicedal 2009 al 2014 e poi da primo cittadino di Carpegna per 10 anni, dal 2009 al 2019, ha fatto parte anche del consiglio direttivo dell’ente Parco Sasso Simone e Simoncello mentre nella vita professionale è stato funzionario di banca in molti paesi del. Legatissimo alla famiglia si è speso tanto per il suo territorio. "Perdiamo una grande persona che ha fatto molto per il nostro paese - sottolinea l’attualeMirco Ruggeri - per noi amministratori rimarrà sempre un punto di riferimento ed un esempio". "Ho amministrato con lui come assessore comunale per 15 anni - dice l’attuale viceLuca Pasquini - era una persona con grande senso civico, capace serio e affidabile, ha contribuito con un grande lavoro di squadra a istaurare rapporti con dirigenti e amministratori sovracomunali, tenace, con una straordinaria capacità di trovare risorse economiche per la nostra comunità, comeAngelo ha creato il centro polivalente con la scuola secondaria di primo grado, l’Auditorium, l’ambulatorio comunale e la nuova biblioteca, poi la riqualificazione della palestra comunale, la riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio della scuola primaria; molto conosciuto e stimato, perdiamo un amico, è un grande dolore per tutti noi".