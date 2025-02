Ilrestodelcarlino.it - Addio alla dirigente. Maria Antonietta Vacirca

L’intero mondo della scuola nel territorio anconetano e del suo hinterland piange la scomparsa della professoressa. La docente escolastica è venuta a mancare l’altro ieri e proprio ieri pomeriggio, nella camera mortuaria dell’ospedale di Torrette si è tenuta la cerimonia funebre. Per tantissimi anni è stata una preside stimata, rispettata e amata guidando diversi istituti scolastici anconetani. Gli stessi che negli ultimi due giorni le hanno tributato un commosso saluto e ringraziamento per quanto fatto durante la sua lunga carriera. Tanti gli anni trascorsiguida dell’istituto comprensivo ‘Raffaello Sanzio’ a Falconara, dmetà degli anni ‘90 fino al 2007 (per un anno reggente dell’IC Falconara Centro): "Tanti sono i ricordi che tratteggiano il ritratto di una donna che si è spesa per la scuola, per i giovani, soprattutto per i più deboli, persona sempre preparata e disponibile all’ascolto.