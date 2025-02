Cityrumors.it - Addio al bancomat tradizionale: quello che conosciamo oggi non esisterà più

Brutte notizie per gli abitudinari, a breve l’evoluzione e le digitalizzazione porteranno a un nuovo concetto di prelievo dalI tradizionalisti mettano pure l’anima in pace. L’era delcome losta volgendo al termine. Colpa (o merito) della digitalizzazione sempre più pervasiva, che sta trasformando profondamente il modo in cui interagiamo con il denaro. Il settore bancario in tal senso non fa eccezione. I tradizionali sportelli ATM, con le loro tastiere meccaniche e le fessure per le carte, stanno lasciando il posto a soluzioni più moderne, sicure e convenienti.alchenonpiù – Cityrumors.itEcco perché il futuro dei prelievi bancari sarà senza contatto. Fondamentale sarà la tecnologia NFC (Near Field Communication), sempre più diffusa nei nostri smartphone e nelle carte di pagamento.