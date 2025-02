Inter-news.it - Addio a Pellizzaro, ha lavorato pure all’Inter: il cordoglio del club

Addio a Giorgio Pellizzaro, storico ex portiere tra fine anni 60 e prima metà anni 80. L'Inter si stringe attorno alla sua famiglia. "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Pellizzaro, storico collaboratore di Claudio Ranieri e preparatore dei portieri della squadra nerazzurra nella stagione 2011/12. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".