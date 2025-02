Sololaroma.it - Addio a Pellizzaro, ex preparatore dei portieri della Roma: il cordoglio del club

Leggi su Sololaroma.it

In un bella giornata in casa, che nel primo pomeriggio ha battuto 1-0 il Venezia nel lunch match del 24° turno di Serie A, arriva una triste notizia. Il mondo del calcio piange Giorgio, exdeidei giallorossi, scomparso a Brescia all’età di 77 anni. L’ex portiere, appesi i guantoni al chiodo, è diventato prima allenatore del settore giovanile del Brescia, successivamentedei. Da oltre vent’anni è stato stretto collaboratore proprio di Claudio Ranieri (suo ex compagno di squadra al Catanzaro), facendo parte del suo staff tecnico dagli anni di Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus,, Inter, Monaco, Grecia e Leicester. IlIn giallorosso,ha lavorato nello staff di Ranieri tra il 2009 e il 2011.