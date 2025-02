Lanazione.it - Addio a Mauro Donati, un grande dello spettacolo. Con il Ciucheba stupì tutti e lanciò tanti artisti

Castiglioncello 9 febbraio 2025 – Ci ha lasciato, un personaggio autentico del mondoche ha fattola Costa degli Etruschi. Il suo locale, il, rivaleggiava per popolarità con i mitici ritrovi della Versilia e ha visto passare i più grandi. Molti lanciati nel firmamentostar system proprio dache aveva capacità organizzative e intuizioni da talent scout. Era originario di Rosignano Solvay ed è morto stamani all’alba nella sua casa di Livorno città dove si era stabilito da tempo. Fatale un attacco cardiaco. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 19 agosto e si stava già lavorando per una festa che lo doveva celebrare all’Astragalo altro locale di Castiglioncello. Con lui scompare una persona che era riuscita a portare ilcabaret, i grandi interpreti della musica italiana e soprattutto del cinema anni Ottanta e Novanta in una Castiglioncello scintillante.