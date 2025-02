Ilrestodelcarlino.it - Addio a Graziella Alocco, per anni maestra alla "Girotondo"

Si ritrovano oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa della Misericordia di Osimo gli ex alunni con le loro famiglie che tanto l’avevano amata quando era in vita per celebrare i suoi funerali. L’osimanaè scomparsa a 65l’altro ieri all’ospedale di Osimo dove era ricoverata. La malattia contro cui ha combattuto per tanto tempo l’ha sconfitta. Il suo sorriso però finofine non l’ha perso e quella cordialità e allegria i suoi ex alunni non le dimenticheranno facilmente. Per tantifinopensione è stata insegnante nella scuola dell’infanzia "" di Osimo dove ha portato calore e amore nei confronti dei "suoi" bambini. Addoloratissimi i figli Matteo e Giulia, la sorella Rosalia, presidente della casa di riposo Grimani Buttari, e i tanti amici e parenti.