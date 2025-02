Ilgiorno.it - Addio a Carlo Clerici, il medico prestigiatore capace di far sorridere i bimbi malati di tumore

Milano – “Posso dimostrarti che tu sei magico”: non di radoAlfredoiniziava così i suoi incontri con i piccoli pazienti del reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “Ancora oggi – spiegava lui – viene dato per scontato che il dialogo con un bambino o un adolescente sia qualcosa di semplice ed immediato, ma così non è”. Non se si tratta di bambini o adolescenti che si trovano a convivere con unpediatrico, raro per definizione. Non se si tratta di bambini che si trovano a trascorrere tutta la loro quotidianità, o una parte, in un reparto di ospedale. In questi casi è invece importante aiutare il bambino o l’adolescente a preservare la propria autostima, ad avere fiducia in se stesso e nelle sue possibilità, a non smarrirsi. Da qui l’annuncio che lui scandiva ogni volta che lo riteneva necessario, quella promessa: “Posso dimostrarti che tu sei magico”.