Ad Avellaneda residente denuncia forte odore e sversamenti fabbriche

Buenos Aires, 7 feb. (askanews) – Le acque di un fiume alla periferia di Buenos Aires, che si sono colorate di rosso cremisi, preoccupano gli abitanti del comune di, a 10 chilometri da Buenos Aires. “È terribile, non serve essere un ispettore per vedere quanto è inquinato il povero fiume Sarandì qui ad”, spiega ad Afp laMaria Ducolms. Leggi anche › Inquinamento tessile: i vestiti usati hanno un solo cassonetto, ed è giallo «Ci ha svegliato l’. Di giorno, quando abbiamo guardato da questa parte del fiume, era tutto rosso, tutto macchiato. Sembrava un fiume coperto di sangue, è orribile», aggiunge. Leggi anche › Fitorisanamento: le piante che combattono l’inquinamento «Abbiamo visto il fiume in altri colori, lo abbiamo visto bluastro, verdastro, rosa, violaceo, con sopra un grasso che sembrava olio, marroncino come cemento.