Ilrestodelcarlino.it - Acqua in arrivo alle case sparse: "Ma il merito non è della Pigna"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si è fatta attendere la replica dell’Amministrazione comunaleparolelista civica Lasugli allacciamenti dell’. Secondo l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Federica Del Conte, l’aumentoquota in carico di Atersir per gli allacciamenti è: "Principalmente frutto dell’impegno dell’Amministrazione comunale – ricorda l’assessore Del Conte – del gruppo Pd e del consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli. Nei primi mesi del 2024 il gruppo consigliare del Partito Democratico ha presentato al consiglio comunale un ordine del giorno, sottoscritto dalla maggioranza e solo successivamente da forze di minoranza, che chiedeva a sindaco e Giunta di trovare una soluzione a diverse problematiche legate alla rete idrica per le. In particolare si chiedeva di definire soluzioni per ridurre i costi a carico dei privati nei casi in cui risultassero molto elevati e difficilmente sostenibili".