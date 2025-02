Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato nel mercato di Istanbul, morte cerebrale per il figlio dello chef: “Ucciso senza un motivo”

Rimini, 9 febbraio 2025 – “È stata un’aggressione folle, insensata: un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita”. Lo ripetono a denti stretti, tra i singhiozzi e le lacrime, gli amici di Andrea Minguzzi,di Misano Adriatico (nel Riminese) trapiantato da anni a Instabul, dove lavora per l’ambasciata francese. Venerdì scorso è stata dichiarata la “” di suo, Mattia Ahmet Minguzzi,durante una lite tra i banchi deldi Kadikoy, il 24 gennaio scorso. Il giovane era stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato raggiunto da cinque coltellate al petto, come documentato in un video, sferrate da un altro adolescente. Caduto a terra, era stato colpito con un calcio da un altro 16enne, per poi essere ricoverato in condizioni estremamente critiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Goztepe City Hospital.