Lanazione.it - Accerchiate e rapinate. Denunciato un quindicenne. Caccia agli altri del branco

dal. Ancora minori vittime di reati compiuti da coetanei, a Perugia, in una sequenza di episodi decisamente allarmante. L’ultim, in ordine di tempo, arriva da Bosco. Dove, secondo quanto, due ragazzine sarebbero state prese di mira da un gruppo di ragazzi, del quale uno è statodalla polizia per rapina in concorso. Ha quindici anni. Stando al racconto fatto dalle due vittime, le ragazze stavano camminando in strada, sono state avvicinate dal 15enne e dacinque giovani che, con fare aggressivo, dopo aver spiegato che quella era la "loro zona", hanno intimato di consegnare il denaro che avevano. Al rifiuto delle ragazze, due del gruppo avrebbero iniziato a “perquisirle“ alla ricerca di soldi, prendendo poche monete e la tessera sanitaria dalla tasca di una delle giovani.