Chietitoday.it - Abruzzo e sicurezza sul lavoro: 17 vittime nel 2024, la regione resta in zona gialla

Leggi su Chietitoday.it

Ilsi chiude con numeri allarmanti per quanto riguarda lasulin Italia: 1.090 morti sulda gennaio a dicembre. Un incremento preoccupante rispetto all’anno precedente, con 49 decessi in più del 2023 (+4,7%). Particolarmente critico l’aumento degli incidenti in.