Abbiamo già preso tanti ucraini Stra crollando la Ue | migranti la bordata di Donald Tusk

Quandotornò al potere nel 2023, dopo 7 annidi Morawiecki, a palazzo Berlaymont stapparono bottiglie di champagne. Grazie all'ex presidente del Consiglio europeo, dicevano, la stella della Polonia tornerà a splendere a Bruxelles nel gotha dei fedeli europeisti. In qualche modo avevano ragione, ma non avevano fatto i conti con il fatto che a Varsavia, che ci sia Diritto e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski o Piattaforma Civica di, non amano gli immigrati, specie quelli provenienti da Paesi, culture e religioni troppo dis. Non deve sorprendere dunque l'annuncio didell'ultima ora secondo il quale il suo Paese non attuerà il Patto europeo suiche lo costringerebbe ad accogliere ulteriori quote. «Siamo pronti a collaborare con chiunque per proteggere l'Europa dall'immigrazione illegale» ha detto, «ma la Polonia non è pronta ad accettare ulteriori oneri».