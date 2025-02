Ilfattoquotidiano.it - Abbandonati, preda delle bande criminali e vittime di violenza: le voci dei migranti colpiti dalla chiusura di Usaid voluta da Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il pugno di ferro di Donaldcolpisce oltre la frontiera sud, bloccando migliaia ditra il Messico e la Colombia. Il tycoon è tornato alla Casa Bianca da nemmeno un mese, ma per moltisembra passata una vita. Lo sanno bene i coniugi venezuelani Lucymar Polanco e Jesús Caruci, di 32 e 40 anni, bloccati nella città messicana di Ciudad Juarez distanti circa 14 chilometri dal confine di El Paso. E con loro ci sono altri otto familiari, tra cui qualche minore di cinque anni. Dovevano recarsi presso il Custom and protection borders (Cpb), l’agenzia americana che si occupa del controllo dei confini, il 21 gennaio, ma all’improvviso il servizio è stato rimosso. È bastata una firma, un ordine esecutivo, per lasciare loro e altri 270milanella totale confusione. “Ora non possiamo nemmeno uscire dal rifugio in cui ci troviamo, perché qui isono bersaglio di“, racconta Polanco che aggiunge: “Stiamo sopravvivendo con le rimesse inviate dai nostri familiari che invece speravamo di aiutare una volta sistemati in Usa“.