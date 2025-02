A Vincenzo Schiavo la medaglia dell’Ordine dell’amicizia Italia-Russia

Leggi su Ildenaro.it

Nuova e importante onorificenza per, vicepresidente di Confesercenti con delega al Mezzogiorno: all’Ambasciata della Federazione russa a Roma ha ricevuto lache è una delle massime onorificenze che la Federazione russa conferisce a un cittadino straniero. Un riconoscimento assegnato dal presidente della Federazione a coloro che spiccano per gli sforzi di cooperazione ed amicizia internazionale. In particolareè stato insignito “per la capacità di sostegno per lo sviluppo e la bilateralità dei due Paesi”., dal 2015 console onorario della Federazione Russa, è il primo imprenditore campano a ricevere questa prestigiosa onorificenza, accolta con emozione e senso di responsabilità, ma anche con “l’auspicio della pace e dell’economia, volendo favorire ancora di più il rapporto tra le imprese campane edne e quella russofone.