Lanazione.it - A rischio gli studenti più fragili

Leggi su Lanazione.it

Il percorso formativo e scolastico di centinaia dirischia di essere compromesso per sempre. E a Massa Carrara la crescita dicon problematiche è del 13%. Lo sostiene il Pd che ha presentato un’interrogazione parlamentare. "In tutta la Toscana i mancati finanziamenti del governo Meloni impediscono l’assistenza scolastica aglidisabili. Negli ultimi anni, l’aumento esponenziale di alunni(dal 2021 oltre 1.500) non è stato compensato da adeguate risorse: si tratta di una situazione insostenibile che causerà disagi agli alunni, alle loro famiglie e ai lavoratori impegnati nei servizi di assistenza specialistica", affermano i deputati Pd Emiliano Fossi, segretario Dem Toscana, Irene Manzi, capogruppo in commissione cultura, Marco Simiani, capogruppo commissione ambiente, e la responsabile scuola del Pd Toscana Simona Querci.