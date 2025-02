Monzatoday.it - A Monza si guardano le stelle con il telescopio e si cena a lume di candela

Un incanto per gli occhi e per il palato. Sotto il cielo stellato. Sabato 15 febbraio, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili l'associazione Arci Scutivento diorganizza l'evento "M'illumino di meno", una serata dedicata.