Sololaroma.it - A Conte non basta McTominay, gran gol di Ekkelenkamp: 1-1 tra Napoli e Udinese

Il posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A ha visto ilpareggiare 1-1 con l’al termine di un match molto complicato per la formazione di Antonio. I partenopei falliscono dunque l’appuntamento con la vittoria per la seconda volta consecutiva dopo il medesimo risultato ottenuto contro la Roma, allungando momentaneamente solo a quattro punti il vantaggio sull’Inter, di scena domani con la Fiorentina. Ottimo punto invece per i bianconeri di Runjaic, che disputano una partita di altissimo livello meritando di uscire imbattuti dal Maradona., il racconto del matchComincia su ritmi alti la sfida traed, con le due formazioni ad affrontarsi a viso aperto e gli ospiti coraggiosi nella pressione in avanti. Il primo squillo del match è proprio di marca bianconera, con Thauvin che sugli sviluppi di un calcio d’angolo scalda subito i guantoni di Meret.