Oasport.it - A che ora parte Mattia Casse nella discesa dei Mondiali: n. di pettorale, programma preciso, tv

Leggi su Oasport.it

si presenterà con voglia di rivalsa allalibera dei2025 di sci alpino, che si disputerà domenica 9 febbraio (ore 11.30) sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurro ha infatti commesso degli errori durante il superG e punta a un pronto riscattodisciplina veloce per eccellenza, con cui si chiuderà la prima settimana di questa rassegna iridata.LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DEIDI SCI ALPINO DALLE 11.30L’azzurro, che in stagione è riuscito a vincere il superG della Val Gardena, ha tutte le carte in regola per stupire e potrà anche sfruttare al meglio ilnumero 1: sarà proprio il nostro portacolori ad aprire l’evento, beneficiando della pista in perfette condizioni e con la possibilità di fissare l’asticella in vista delle discese degli avversari.