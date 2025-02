Tpi.it - A che ora inizia il Super Bowl 2025: l’orario della finale NFL

A che orailNFLA che orail, laNFL tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs? Ve lo diciamo subito: la grande sfida inizierà nella notte italiana tra l’11 e 12 febbraio 2024 alle ore 00,30 (italiane), ma si potrà seguire l’evento già dalle 23,55 su Dazn. All’intervallo del match, che si giocherà al Caesarsdome, nella città di New Orleans, in Louisiana, poi spazio al tradizionale Halftime Show, lo show musicale atteso in tutto il mondo al paripartita che vedrà esibirsi diversi artisti. A che ora finisce il? La chiusura dell’evento dovrebbe avvenire intorno alle ore 5 del mattino.Streaming e diretta tvAbbiamo visto a che orail, ma dove vederlo in tv e live streaming? LaNFL sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirla in chiaro, gratis, su Italia 1 che manderà in onda l’evento a partire dalle 00.