Sport.quotidiano.net - A Campobasso per la salvezza. Pontedera, in Molise uno spareggio

Uno. Così viene definita la gara odierna, 7a di ritorno, che vede ildi scena a, la trasferta più lunga del campionato. I molisani, che due turni fa hanno esonerato Braglia per affidarsi a Prosperi, ex Pianese, sono infatti 15esimi, dunque nell’ultima posizione utile per evitare i play out, con 27 punti, mentre i granata hanno tre punti in più, quindi a portata.d’aggancio. E’ innegabile che le due vittorie contro Arezzo e Pineto abbiano alzato parecchio l’autostima della squadra di Menichini, che però nonostante questo non può permettersi passi falsi. "Ilè una squadra che è sicuramente sotto classifica, inoltre sono 12 partite che non vince e per ciò è ancora più pericolosa. Inoltre ci sarà un pubblico importante a tifare, e questi sono i presupposti per trovare un avversario che ci darà delle grandi preoccupazioni, che ci creerà difficoltà, Noi dovremo essere pronti a ribattere colpo su colpo".