Ilrestodelcarlino.it - A caccia di topi con Azimut: "Boom di trappole e di segnalazioni"

L’operatore diaccende il tablet e osserva la mappa di Ravenna coperta di segnaposti colorati: tra i tanti cerchi gialli e verdi, ne saltano visibilmente agli occhi alcuni rossi. Si tratta del sistema di mappatura delleperposizionate in città. Bianco significa che una trappola è stata posizionata per la prima volta e verde che non c’è consumo delle esche. Al contrario, il segnaposto si colora di giallo quando c’è un basso consumo di esche e di rosso quando ihanno mangiato almeno una delle due zollette presenti all’interno dell’erogatore dicida, cioè quando c’è un consumo elevato. Nell’ultimo anno e mezzo, lelegate dalla presenza dida parte dei cittadini versosono raddoppiate. Allo stesso tempo, il numero delle eschecida distribuite nel 2024 ai cittadini che ne hanno fatto richiesta è stato di circa 14mila: un incremento del 30% rispetto al passato.