5 Trend viaggi 2025

MSC Crociere rivela cinque tendenze dio che stanno influenzando le scelte degli ospiti per le vacanze nele in futuro.Sempre più persone alle mete calde preferiscono le cosiddette “Coolocations” legate all’esplorazione di paesaggi mozzafiato; grazie alla maggiore flessibilità lavorativa, è in aumento anche il fenomeno del “Radical sabbaticals”, ovvero l’anno sabbatico dal lavoro; anche la scelta di destinazioni ispirate da libri, film o serie televisive è in forte crescita e il fenomeno prende il nome di “set-jetting”; il “food” occupa ormai una parte sempre più centrale delo; molti ospiti scelgono l’esperienza “all-inclusive” che bilancia la semplicità con tocchi di esclusività durante la vacanza.VACANZE VERSO METE PIÙ FREDDENel, le destinazioni verso mete più fredde stanno aumentando la loro popolarità, in quanto iatori cercano climi più miti al posto delle tradizionali zone calde “soleggiate”.