15enne morta a Verona, arrestato pusher

16.25 Svolta nelle indagini sulla morte di Nora,latrovata senza vita in un appartamento a San Bonifacio (). Rintracciato eun 34enne nordafricano ritenuto ilche avrebbe ceduto la cocaina alla ragazza. L', senza fissa dimora, è già noto alle forze dell'ordine. La casa in cui è stata ritrovata Nora è abbandonata ed è luogo di ritrovo di consumatori di stupefacenti. Denunciati in stato di libertà altri 2 conoscenti della ragazza,che in precedenza avevano organizzato incontri per consumare droga.