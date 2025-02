Cityrumors.it - ?Cosa succede se non ci sono soldi per pagare un funerale e come evitarlo

Leggi su Cityrumors.it

È una spesa a cui nessuno vorrebbe mai pensare, ma che purtroppo compete e tutti: eccoquando non ciper ilTutti meritano una sepoltura dignitosa, maquando mancano iperil? Purtroppo, ogni giorno, sempre più defunti e i loro eredi si trovano a dover affrontare una realtà amara. Le risorse finanziarie per undecente nonsempre a portata di mano. E quando i parenti o gli eredi, magari già in difficoltà, non riescono a coprire questi costi, l’unica via rimasta è bussare alla porta di centri appositi.?se non ciperun– Cityrumors.itIn situazioni del genere, infatti, chi resta indietro deve fissare un appuntamento con un assistente sociale. Quest’ultimo esaminerà la richiesta, raccogliendo dati e documenti – estratti conto, buste paga, e altre prove della situazione finanziaria sia del defunto che dei suoi eredi.