Zum Zeri weekend sulla neve Oggi piste aperte gratuitamente

Si annunciano monti imbiancati adove si riaccende la speranza di poter gradualmente riprendere a popolare la stazione sciistica con 10 km di, percorsi liberi per fondo e trekking, noleggio sci, bar, ristorante, albergo e campo scuola. Le previsioni sono unanimi: dovrebbe finalmente nevicare riaprendo una stagione sciistica bruscamente interrotta a fine anno. Zumè pronta e l’innevamento programmato è in grado comunque di garantire la copertura delledel campo scuola. Indipendentemente da quanto nevicherà questesarannonella giornata di. Lo staff dei volontari è impegnato a mettere a punto gli accessi agli impianti di risalita. Un impegno che viene raccontato da Maurizio Viaggi, responsabile della stazione invernale lunigianese. "L’auspicio è che scenda tanta- dice- perché leultimamente sono tornate a essere bellissimi prati verdi e per aprire gli altri impianti necessita almeno mezzo metro diaffinché possano essere battute e preparate.