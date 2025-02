Quotidiano.net - Zelensky offre terre rare ucraine a Trump per sostegno USA contro Russia

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista concessa all'agenzia Reuters, ha srotolato sul tavolo una mappa che era rimasta sempre classificata, con i principali giacimenti die altri minerali strategici in Ucraina, da sottoporre a Donaldper spingere il presidente americano a un accordo, affinché gli Stati Uniti continuino a finanziare e armare Kiev nella sua resistenza all'invasione russa. "Se parliamo di fare un patto, allora facciamolo. Noi ci stiamo", ha detto, citato dal sito della Reuters, sottolineando l'urgenza di ottenere garanzie di sicurezza per il proprio Paese. "So che l'amministrazioneè molto interessata. Siamo pronti e disposti a stipulare contratti per la fornitura di Gnl all'Ucraina. E naturalmente saremo un hub per tutta l'Europa", ha dichiarato.