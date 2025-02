Internews24.com - Zalewski Inter, l’esterno titolare contro la Fiorentina? Le ultime in vista del match

di Redazionela? Leindel, in programma lunedì sera a San SiroSimone Inzaghi non intende stravolgere la squadra. Secondo il Corriere dello Sport, rispetto alla partita di giovedì il tecnico dell’non effettuerà nessuna rotazione importante , ma si aspetta una reazione decisa dopo la sconfitta. Allo stesso tempo, dovrà gestire le energie di un gruppo che, dall’inizio del 2025, ha già giocato dieci gare in 37 giorniSecondo il quotidiano però, attenzione alle possibili presenze di Acerbi e, con quest’ultimo che si candida ad una maglia da, mentre Pavard, Barella e Dimarco torneranno dal primo minuto. Dumfries sarà assente per squalifica, così come Correa per infortunio. Sarà l’ultimo sforzo prima di due settimane senza impegni extra, durante le quali la squadra potrà allenarsi ad Appiano Gentile tra due partite di campionato.