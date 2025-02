Zack Snyder | il prossimo film è un’eccitante svolta nella sua carriera dopo i suoi film DC

Leggi su Cinefilos.it

: ilsuaDCha annunciato il primoche realizzeràil disastroso Rebel Moon, e sembra un eccitante cambio di passo per il polarizzato regista.è un caso curiosoHollywood di oggi. Oltre a dirigere franchise per altri studios,ha creato franchise per conto proprio. Ha una base di fan ferventi, ma itendono a dividere la critica. Può esercitare un controllo creativo e un margine di manovra sul budget di una IP originale pari a quello di Christopher Nolan o Quentin Tarantino, ma non è nemmeno lontanamente venerato come icolleghi autori di blockbuster.Ilpiù recente di, Rebel Moon, era un’ambiziosa opera spaziale in due parti destinata a dare il via a un nuovo franchise.